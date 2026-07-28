Las transferencias a los municipios perdieron contra la inflación: cuánto cayó en Coronel Dorrego

Los recursos que la Provincia de Buenos Aires distribuye entre los 135 municipios volvieron a mostrar un retroceso en términos reales durante mayo. Si bien las transferencias crecieron en valores nominales respecto del mismo mes del año pasado, la inflación volvió a licuar esos ingresos y el resultado fue una caída del 7,3% en el poder adquisitivo de los fondos que reciben las administraciones locales.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora PPA, durante mayo el gobierno bonaerense transfirió $525.610 millones a los municipios. Casi ocho de cada diez pesos correspondieron a la coparticipación provincial, mientras que el resto se distribuyó entre el Fondo de Financiamiento Educativo, el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, fondos sociales y otros mecanismos de asistencia.

El trabajo sostiene que, comparado con mayo de 2025, el incremento nominal fue del 23,5%. Sin embargo, como la inflación interanual alcanzó el 33,2%, el resultado final fue una pérdida real del 7,3%, equivalente a unos $41.343 millones medidos a precios constantes de mayo de 2026.

El estudio también analizó el desempeño acumulado entre enero y mayo. En ese período las comunas recibieron más de $2,3 billones, pero al descontar el efecto inflacionario los recursos muestran una caída del 2,14% frente al mismo lapso del año anterior. La pérdida equivale a $52.941 millones en moneda constante.

Según la consultora, el impacto negativo habría sido aún mayor sin la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), un mecanismo financiado con parte del endeudamiento provincial y destinado a asistir financieramente a los distritos.

El informe calcula que gracias a ese fondo extraordinario la caída acumulada pudo limitarse al 2,14%. Sin esos recursos adicionales, el retroceso habría alcanzado el 3,3%, con una pérdida cercana a $78.259 millones. Durante abril y mayo el FEFIM distribuyó alrededor de $25.318 millones entre los municipios.

Otro aspecto destacado es que el FEFIM se repartió utilizando el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de 2025, situación que benefició relativamente a aquellos municipios cuyo coeficiente disminuyó durante 2026, ya que recibieron esos fondos con un índice superior al vigente para el resto de las transferencias.

El informe refleja un panorama dispar entre los municipios bonaerenses. Apenas 33 distritos consiguieron mejorar sus ingresos reales respecto de los primeros cinco meses de 2025.

Entre los mayores incrementos aparecen Chacabuco (+10,43%), Capitán Sarmiento (+6,93%), Campana (+6,69%), Exaltación de la Cruz (+5,63%), General Rodríguez (+4,81%), Carmen de Areco (+4,59%), Marcos Paz (+3,01%), Monte (+2,37%) y Lobos (+2,20%).

En el extremo opuesto, 44 municipios sufrieron caídas superiores al 3% en términos reales. Las mayores pérdidas correspondieron a San Isidro (-9,28%), Pinamar (-8,81%), Vicente López (-7,71%), General San Martín (-6,50%), Villa Gesell (-6,43%), Florentino Ameghino (-6,42%), Maipú (-6,42%), Monte Hermoso (-6,05%), Malvinas Argentinas (-5,98%) y General Viamonte (-5,87%).

En Coronel Dorrego fue de -2,95%

El relevamiento también puso la lupa sobre las diez comunas que concentran el mayor volumen de transferencias provinciales. Allí el comportamiento fue mayormente negativo.

El único municipio de ese grupo que logró mostrar una variación positiva fue Moreno, con un crecimiento real del 0,13%. En cambio, La Matanza, La Plata, Merlo, General Pueyrredón, Pilar, Quilmes, Almirante Brown, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora finalizaron el período con caídas, aunque de distinta magnitud.

El informe concluye que las diferencias entre municipios no responden únicamente al volumen general de recursos enviados por la Provincia. También influyen las modificaciones en el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y la evolución de la actividad económica de cada distrito, variables que afectan el reparto de distintos fondos descentralizados y explican por qué algunas comunas lograron mejorar sus ingresos mientras otras registraron retrocesos mucho más pronunciados.

Para leer el informe completo, cliquear acá https://latecla-repos-dw6.aplinews.com/archivos/noticias/pdf/168433_687.pdf

Fuente La Tecla – 28-07-26