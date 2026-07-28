La Peña Nativista cumple 71 años de historia

La Peña Nativista conmemora este 28 de julio su 71° aniversario, una fecha que la institución destaca como el reflejo de más de siete décadas de costumbres heredadas y de un fuerte compromiso con la cultura que la identifica.

En el mensaje difundido con motivo del aniversario, se recuerda a los fundadores y se resalta la importancia de haber transmitido el valor de las raíces, al tiempo que se les expresa un homenaje y un agradecimiento por haber marcado el camino.

El texto también pone de relieve el presente y el futuro de la entidad, al señalar la continuidad del compromiso de mantener viva la llama nativista para las generaciones venideras.

Asimismo, se destaca el acompañamiento de la comunidad y de los vecinos, considerados parte fundamental del recorrido institucional a lo largo de estos años.

Por último, la entidad reconoce la labor de los integrantes de la Peña Nativista, cuya entrega cotidiana y pasión son señaladas como el motor que sostiene a la institución, y agradece a toda la comunidad por acompañarla y formar parte de estos 71 años de historia. (28-07-26).