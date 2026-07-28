(Entrevista en LA DORREGO) Daniel Civardi: “Hace 71 años que seguimos el mismo camino”

La Peña Nativista de nuestra ciudad cumple hoy, martes 28 de julio, su 71º aniversario y lo celebrará este sábado 1 de agosto en el rancho de la entidad con una cena y espectáculo que reunirá a artistas, integrantes de la institución y vecinos. En ese marco, el presidente de la entidad, Daniel Civardi, destacó por LA DORREGO el vínculo entre la Peña y la comunidad, repasó el presente de la institución y brindó detalles de la celebración.

“Me gusta la importancia que ha tenido la Peña, pero también quiero aclararte y quiero aclarar a la comunidad que no habría otra manera de estar en esta institución. No es una institución que, bueno, nos podemos desviar un poquito para acá o nos podemos desviar un poquito para el otro lado”, expresó Civardi.

Recordó que la entidad celebró recientemente su 70º aniversario con Los Fronterizos y anticipó que el festejo de los 71 años tendrá como número central a Los Cantores de Quilla Huasi También adelantó la presencia de Los Cantores del Alba durante la próxima Fiesta Provincial de las Llanuras.

“Van a estar los Cantores del Alba en este pago de Dorrego, un número que viene desde La Rioja. Imagínense el esfuerzo que hacemos toda la comunidad para que esa senda que nos marcaron, ese camino por el que nos metimos en algún momento, sea el único, y entonces seguimos”, dijo.

Civardi consideró que la permanencia de la Peña responde al compromiso institucional y al respaldo de la comunidad. “Cuando todo parece que pasa por arriba, donde la noticia, donde todo es modernidad y donde lo de hoy ya para mañana es viejo, tener un producto que hace 71 años se sigue haciendo de la misma manera ha habido un gran esfuerzo, indudablemente desde lo institucional, pero también desde toda la comunidad de Borrego”, señaló.

Sobre la celebración del sábado, indicó que la propuesta incluirá también la actuación de Facundo Picone en la parte surera y el cuadro artístico del cuerpo de baile de la Peña.

“Tengamos en cuenta que vamos a festejar una noche maravillosa. Al que le gusta la surería, Picone será el hombre encargado de representar a los sureros; para nuestro entender, con Claudio Agrello, de los mejores hombres que hoy tenemos. Después, por supuesto, el cuerpo de baile de la Peña, la parte del corazón, la del alma, la de cortar la torta, la de recordar a los hombres que no están y festejar con los hombres que esa noche estarán en la Peña. Después, un cierre con Los Quilla Huasi”, detalló.

En cuanto a las entradas, informó que el valor es de 70.000 pesos y que restaban muy pocos lugares disponibles. “Creo que dos mesas quedaban disponibles, dos mesas serán 20 personas o algo así. Si alguien quiere, que se contacte con alguien de la Peña. Hoy a la tardecita vamos a estar con cualquiera de nosotros, pero es una linda manera de festejar 71 años, al menos lo que siente la gente de la Peña Nativista”, destacó.

Escuchá el audio de la entrevista:

28-07-26