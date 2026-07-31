Positivo cambio en el Concejo que mejora el acceso a la información pública

Los concejales cumplen dos funciones centrales dentro de los municipios: sancionar las normas que regulan la vida local y controlar los actos del Departamento Ejecutivo. Para esa tarea cuentan con distintas herramientas institucionales, entre ellas las minutas de comunicación.

Una minuta de comunicación es un pedido formal de informes mediante el cual el Concejo solicita al Ejecutivo información sobre asuntos vinculados con la gestión municipal. Se trata de un instrumento de control que permite conocer el estado de distintos temas de interés público y aporta elementos para el debate político e institucional.

Hasta hace poco, cuando el Ejecutivo respondía una minuta de comunicación, durante las sesiones solo se daba lectura a la nota de elevación. El contenido de la respuesta no se conocía públicamente en ese ámbito. La documentación ingresaba al expediente, pero quienes seguían la sesión desde el recinto o a través de las transmisiones no tenían acceso a la información que el gobierno municipal enviaba al cuerpo deliberativo.

Desde LA DORREGO planteamos en más de una oportunidad que esa modalidad dejaba incompleto el tratamiento público de un tema que ya había sido debatido por el Concejo. Si el pedido de informes se conocía y se votaba en sesión, resultaba razonable que la respuesta también tuviera el mismo nivel de difusión.

Ese planteo apuntaba a fortalecer la circulación de información pública. La lectura de las respuestas permite que los vecinos conozcan qué contestó el Departamento Ejecutivo, brinda mayor contexto al trabajo de los concejales y facilita el seguimiento de los asuntos que llegan al recinto.

Ese criterio comenzó a modificarse. Desde hace algunas sesiones, las respuestas del Ejecutivo a las minutas de comunicación son leídas durante las sesiones del Concejo Deliberante. La decisión aporta mayor transparencia al tratamiento de los expedientes y permite que la información forme parte del debate público en igualdad de condiciones con los pedidos que le dieron origen.

Se trata de un cambio sencillo, pero valioso, porque mejora el acceso a información de interés público sin alterar el funcionamiento institucional del cuerpo. También robustece el vínculo entre el Concejo y la comunidad, porque hace más visible una parte del trabajo legislativo que hasta hace poco quedaba fuera del alcance de quienes seguían las sesiones. (31-07-26).