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Comiezan a llegar las facturas de electricidad con aumento a los usuarios del interior bonaerense

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Los usuarios del servicio eléctrico en el interior bonaerense y La Plata comenzarán a recibir en agosto las facturas con el impacto del último aumento de tarifas, lo que implica un incremento de hasta el 3,5.

el nuevo cuadro tarifario alcanzará a los usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y de las cooperativas eléctricas que operan en territorio bonaerense.

El impacto final en las facturas dependerá de la distribuidora, la categoría tarifaria, el nivel de consumo y la existencia o no de subsidios. Según las estimaciones oficiales, los aumentos oscilarán entre el 1,5% y el 3,5%.

Un usuario residencial sin subsidios y con un consumo medio pasará de pagar unos $54.800 a $56.700, con impuestos incluidos. En tanto, un usuario alcanzado por el régimen de subsidios pagaba cerca de $37.200 y pasará a abonar alrededor de $37.750.

La medida había sido definida a fines de junio y se aplicó desde este mes, por lo que las facturas que reflejan ese incremento. Además del nuevo cuadro tarifario, se aplica un cambio en la política de subsidios nacional. (Fuente Agencia DIB). (30-07-26).

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