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Allanamiento por venta de estupefacientes en Monte Hermoso: secuestraron cocaína, marihuana y teléfonos celulares

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MAURICIO DEL CERO

La Prefectura Naval Argentina, con sede en Bahía Blanca, a través de la Delegación de Inteligencia Criminal, llevó adelante un allanamiento en la localidad de Monte Hermoso, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en calle Faro Recalada al 1.365, por orden de la UFIJ N.º 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Como resultado del operativo, se secuestraron aproximadamente 120 dosis de cocaína y 180 dosis de marihuana, además de una balanza de precisión y teléfonos celulares, que serán sometidos a las correspondientes pericias.

De acuerdo con información vinculada a la investigación, la pesquisa se encontraba en curso desde hacía aproximadamente un mes y habría permitido reunir elementos que derivaron en la medida judicial.

Asimismo, según trascendió, una persona vinculada a la investigación permanecería prófuga, por lo que las tareas investigativas continúan con el objetivo de determinar su paradero y establecer las responsabilidades correspondientes. (Fuente Damián Danieli). (30-07-26).

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