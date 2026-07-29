Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron sus siete tripulantes

Un helicóptero que participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales se estrelló este miércoles en el límite entre San Juan y La Rioja. La aeronave llevaba siete personas a bordo y fue localizada varias horas después de que se activara su baliza de emergencia. El gobierno sanjuanino confirmó la muerte de todos los tripulantes, entre los que se encuentran jefes de la Policía provincial, Bomberos y un funcionario del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Matías Valenzuela, piloto de la empresa JasFly S.A.; Carlos Heredia, director de Defensa Civil de la Provincia de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Jorge Carbajal, subdirector de Bomberos de la Policía de San Juan; Rubén Castro, director de Bomberos de la Policía de San Juan; Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); y Rodrigo Aimeta, instructor de la capacitación.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, publicó vía X el gobernador sanjuanino, Mariano Orrego.

Y agregó: “También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta”.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, añadió el comunicado del mandatario provincial.

Y concluyó: “El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.

El alerta se recibió alrededor de las 10.30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) detectó la señal del ELT (Emergency Locator Transmitter), el dispositivo que emiten las aeronaves tras un accidente. La última posición registrada ubicó al helicóptero en una zona cercana al Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.

El operativo de búsqueda quedó a cargo del Subcentro de Mendoza y de equipos de Protección Civil. Cerca de las 13 lograron encontrar la aeronave en una zona de difícil acceso. (29-07-26).