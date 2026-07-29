Abren las inscripciones para el Registro Municipal “Hecho en Dorrego”

La Dirección de Producción convoca a los productores, emprendedores e industrias del distrito de Coronel Dorrego a inscribirse en el Registro Municipal “Hecho en Dorrego”. Se trata de un sello que distinguirá a los productos fabricados en Coronel Dorrego, otorgándoles identidad y fortaleciendo su raíz de producción de origen.

Los interesados pueden formalizar la inscripción personalmente en la Oficina de Producción o bien comunicándose al teléfono 2921-425390.

Como destaca la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante: “Resulta importante generar herramientas institucionales que permitan visibilizar, distinguir y fortalecer todo aquello que tenga raíces productivas en el Partido de Coronel Dorrego. La creación de un distintivo oficial permitirá identificar y promocionar aquellos productos elaborados o fabricados dentro del distrito, fortaleciendo la identidad local y el sentido de pertenencia. Dicho distintivo podrá contribuir a la promoción de productos dorreguenses en ferias, exposiciones, encuentros productivos, turísticos y comerciales de carácter local, regional, provincial y nacional.

Según la Municipalidad, el “acompañamiento institucional mediante espacios de promoción y difusión favorecerá nuevas oportunidades comerciales para emprendedores, productores e industrias locale”s. (29-07-26).