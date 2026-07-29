Marisol vivió un fin de semana con fotografía y circo

La Subdirección Municipal de Turismo reseñó las actividades realizadas el pasado fin de semana en el balneario dorreguense.

El sábado 25, se llevó a cabo un trekking fotográfico que recorrió distintos puntos característicos de Marisol. La actividad estuvo encabezada por Silvia Pereyra, coordinadora de la asistencia municipal de fotografía, quien brindó a los participantes herramientas y conocimientos técnicos sobre el manejo de cámaras y teléfonos celulares para optimizar las capturas del paisaje local en cada parada del circuito.

La programación continuó el domingo con la presentación del Circo Golondrina. Durante la jornada, los más chicos y sus familias disfrutaron del “Show de Tachán”, un espectáculo que incluyó magia, malabares y destrezas circenses. (29-07-26).