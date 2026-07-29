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Alertan sobre intentos de estafa telefónica a jubilados dorreguenses usando el nombre de Camuzzi

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Una vecina de nuestra ciudad advirtió sobre una maniobra que tendría como objetivo engañar a personas jubiladas mediante llamados telefónicos.

Según contó, delincuentes se comunican haciéndose pasar por personal de Camuzzi y ofrecen supuestos descuentos para jubilados. De esa manera, intentarían obtener información personal o bancaria de las víctimas.

“Se lo hicieron a mi mamá hace un rato. Tengan cuidado con los abuelitos”, expresó la mujer al pedir que se difunda la advertencia.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda no brindar datos personales, bancarios ni claves por teléfono y, ante cualquier duda, comunicarse directamente con la empresa a través de sus canales oficiales. (29-07-26).

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