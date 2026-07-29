“Fue una lástima para todos que la jornada terminara así”, dijo Leo Sánchez, presidente de Suteryh

El presidente de Suteryh, Leo Sánchez, fue consultado por los colegas de FM Monte por los incidentes que derivaron en la suspensión del partido frente a Progreso y sostuvo que la jornada terminó de una manera “atípica” y “lamentable” para todos los involucrados.

“Fue atípico porque no es tan normal que se suspenda un partido con todo lo que los clubes trabajan cada domingo. Se terminó así y fue una lástima para todos”, expresó.

Sánchez describió un encuentro parejo, condicionado por la expulsión de un futbolista de Progreso en los primeros minutos. “Ellos mismos dicen que está bien expulsado. Iban ganando 1 a 0 y automáticamente vino el penal. Ahí se desató todo”, señaló.

Sobre la jugada que originó la polémica, indicó que no se trató de una infracción evidente y consideró que el árbitro podría haber manejado de otra manera el momento del partido. “Cuando digo que debía ser tiempista me refiero a que no es un penal tan claro. Por ahí, si esa jugada pasaba de largo, terminaba el primer tiempo y el ambiente se calmaba”, DIJO.

Al ser consultado sobre la acción, sostuvo: “Yo estoy abajo, estoy al lado, para mí se lleva puesto todo. Pero es la visión de cada uno”.

Sánchez rechazó que exista una intencionalidad arbitral contra Progreso. “Para mí no hay campaña en contra de nadie. Nosotros no creemos que nos perjudiquen y no creo que a Progreso tampoco. No sentimos eso de nuestra parte”, manifestó.

El dirigente también remarcó que el partido se presentaba complejo desde lo futbolístico. “Ellos, con diez jugadores, terminaron siendo más durante 15 o 20 minutos. Manejaron los tiempos y sabíamos que eran peligrosos”, reflexionó.

Respecto al árbitro Ariel Turcuman, explicó que el contacto entre los dirigentes y la terna fue breve. “Nos da la planilla y nada más. No nos dice nada y tampoco le preguntamos”, indicó.

Sánchez consideró que el juez perdió el control del encuentro después del penal. “Lamentablemente, fue ahí, en la situación del penal y se vio desbordado. Sacó amarillas para todos lados”, reccordó.

En cuanto al pago de los gastos arbitrales, señaló que Suteryh abonó la totalidad del importe, pese a que Progreso no realizó el aporte en ese momento. “Nosotros lo abonamos todo. Después lo arreglamos con Progreso, (en) eso no hay problema. Creo que van a responder”, evaluó.

También explicó que, aunque los costos se dividen entre los clubes, el local es quien debe hacerse responsable. “El local es el que tiene que responder a los gastos. Después se arregla mitad y mitad entre los dos clubes”, señaló.

Por último, aclaró que el sistema de reparto de gastos está formalizado dentro de la Liga. “No es un arreglo de palabra. Figura en los libros de la Liga”, concluyó. (29-07-26).