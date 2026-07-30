Sigue la venta de entradas para la presentación de La Fonola Rock a beneficio de Bomberos

Sigue la venta de entradas para la presentación de la banda local La Fonola Rock en un evento solidario a beneficio de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

El espectáculo será el 8 de agosto en el cuartel de la entidad.

“Te invitamos a disfrutar de un gran espectáculo, compartir un buen momento con amigos y acompañar a nuestra institución en este evento especial”, destacaron desde bomberos.

“¡Reservá tu entrada con anticipación! Podés adquirirla directamente en el cuartel”, añadieron.

“¡No te lo pierdas! Te esperamos para vivir una noche llena de buena música, buena compañía y el espíritu de siempre”, completaron. (30-07-26).