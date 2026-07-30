(Entrevista en LA DORREGO) Walter Lagos inició una nueva etapa al frente de la UCR de Coronel Dorrego: “La sociedad merece mejorar el diálogo”

Walter Lagos asumió la presidencia del Comité de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad con el desafío de conducir la actividad partidaria en un escenario político que definió como complejo. Explicó que la función del comité excede la organización interna y alcanza el análisis permanente de la realidad local y el acompañamiento de la gestión municipal.

“Los comités de distrito tienen esa tarea de conducir el órgano político, programar actividades y todo lo concerniente al diálogo. La tarea principal es conducir toda la actividad política ligada al partido”, expresó en el programa Ni más ni menos, por LA DORREGO.

Señaló que la conducción partidaria también recibe las repercusiones de la gestión de gobierno. “Las caricias y algún latigazo se reciben por igual. Todo funcionario tiene que estar con la disposición para escuchar no sólo lo bueno, sino también la crítica”, sostuvo.

Sobre la participación partidaria, consideró que la política cambió de manera significativa respecto de décadas anteriores. Recordó que antes la afiliación representaba un motivo de orgullo y observó que hoy la relación de la ciudadanía con los partidos es distinta.

“La realidad política ha cambiado muchísimo. Hoy es una realidad que los partidos políticos no tienen la mejor mirada y sabemos por qué. Cuando la deshonestidad está por encima de la realidad de una comunidad ocurren estas cosas”, manifestó.

A su criterio, la recuperación de la confianza exige un compromiso sostenido de quienes participan en la vida pública. “Hay que hacer un esfuerzo grande por no abandonar la actividad pública y la política desde el lado bueno de la cuestión. Hemos estado inmersos en cuestiones muy ligadas a la falta de ética y a la deshonestidad”, indicó.

Al referirse al radicalismo bonaerense, Lagos cuestionó con dureza la etapa anterior de conducción partidaria y recordó el conflicto interno que derivó en denuncias por fraude.

“La anterior conducción fue lamentable. Es un engendro que se creó para sostener el comité. Que a un partido de más de cien años lo acusen de fraude es lamentable y después cuesta salir de esa realidad”, dijo.

En cuanto al escenario nacional, opinó que el radicalismo atraviesa una etapa de redefinición y que las coaliciones continuarán como una herramienta política.

“Hay quienes quieren ir con el sello propio y hay quienes buscan algún tipo de coalición. El radicalismo hace años que forma parte de coaliciones y hoy la realidad es completamente distinta”, señaló.

Respecto del trabajo local, explicó que el comité comenzó una nueva etapa tras la renovación de autoridades y que ya se realizan reuniones para definir la agenda partidaria.

“Estamos todavía en ese trabajo de armado y de coordinar las actividades de este año. También hacemos reuniones abiertas donde funcionarios del Ejecutivo, del Concejo Deliberante, del Consejo Escolar o la diputada provincial exponen el trabajo que llevan adelante”, comentó.

Consultado sobre las elecciones del próximo año, evitó anticipar definiciones sobre candidaturas o posibles listas.

“No sabemos qué va a ocurrir, si el radicalismo va a ir con sello propio o será parte de una coalición. Esas son cosas que están por verse”, respondió.

Lagos reconoció que existen dirigentes con interés en ocupar cargos públicos, aunque remarcó que esa aspiración debe ir acompañada de preparación.

“Está bueno que haya gente con intenciones, pero siempre hay que sumarle conocimiento. Cuando la gente vota a un concejal no está premiando a nadie; está generando una responsabilidad”, expresó.

También destacó el aporte de la diputada provincial Priscila Petitti dentro de la estructura partidaria local.

“Es bueno estar al tanto de las novedades que vienen de La Plata. Coronel Dorrego merecía tener una diputada y Priscila (Minnaard) participa habitualmente del comité”, señaló.

Al analizar la continuidad del radicalismo al frente del municipio, atribuyó esa permanencia a la renovación de estilos de conducción.

“Los intendentes que pasaron por la Municipalidad fueron una renovación en sí. Ninguno se pareció al otro. Cada cual llegó con su impronta y con un modo de trabajo distinto”, indicó.

Finalmente, convocó a la comunidad a involucrarse en la vida política y sostuvo que el fortalecimiento institucional depende de la participación ciudadana.

“Que se animen a participar. Estamos en tiempos difíciles, pero hay gente dispuesta a pararse en el lado amable de la historia para trabajar por su comunidad. La sociedad merece mejorar el diálogo y esa es la tarea primordial para sacar esto adelante”, concluyó.

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30-07-26