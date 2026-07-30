El concejal de Monte Hermoso Ollearo se reunió con funcionarios dorreguenses

El concejal de Primero Monte Hermoso, Brian Ollearo, mantuvo una reunión de trabajo en Coronel Dorrego con el director de Gobierno, Silvio Canavesi, y el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, para avanzar en una agenda de temas que involucran a ambos distritos.

El encuentro dio continuidad a una serie de gestiones iniciadas tiempo atrás, en las que también participó la concejala Carolina Bertazzo. Entre los principales asuntos analizados estuvieron la planificación del frente costero, el desarrollo de infraestructura, el crecimiento urbano y la situación ambiental de la cuenca del río Sauce Grande.

Uno de los ejes fue la planificación del litoral. Durante la reunión se intercambiaron criterios sobre el tratamiento de la playa dentro del Código de Ordenamiento Territorial y las herramientas necesarias para acompañar el desarrollo urbano sin descuidar la conservación del ambiente costero.

También hubo un repaso de la realidad del barrio Los Eucaliptos, en el partido de Coronel Dorrego, un sector con estrecha relación con Monte Hermoso. Allí se evaluaron alternativas para mejorar los accesos, proyectar una colectora y ampliar la infraestructura de servicios.

En la misma línea, se conversó sobre el crecimiento del Club Los Mimbres y del barrio que se desarrolla en ese sector, con el objetivo de planificar su integración al entorno.

Otro de los temas abordados fue la situación de la cuenca del río Sauce Grande. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de seguir de cerca la evolución de la calidad del agua y compartieron observaciones sobre distintos afluentes y los episodios de presunta contaminación registrados en los últimos meses en la desembocadura.

Al finalizar la reunión, Ollearo destacó la importancia de sostener el diálogo entre los municipios para abordar problemáticas comunes.

“Muchas de las situaciones que afectan a Monte Hermoso y Coronel Dorrego exceden los límites de cada distrito.

La planificación del frente costero, la preservación de la cuenca del Sauce Grande y la seguridad vial en el acceso a Los Eucaliptos requieren un trabajo coordinado y una visión regional”, sostuvo. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso) (30-07-26).