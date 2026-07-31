CARBAP renovó sus autoridades: quién es el nuevo presidente

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) renovó este jueves su conducción y eligió a Pablo Ginestet como presidente para el período 2026-2028. El dirigente de la Asociación Rural de Henderson reemplazará a Ignacio Kovarsky al frente de una de las principales entidades representativas del agro bonaerense y pampeano.

La designación fue resuelta por el Consejo Directivo durante la asamblea en la que también se renovó parte de la Mesa Ejecutiva. Ginestet venía de desempeñarse como secretario de CARBAP y anteriormente ocupó los cargos de prosecretario y vicepresidente primero de la entidad.

Al asumir la presidencia, el nuevo titular destacó la continuidad del trabajo institucional y el recambio dirigencial. “Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas pero con nuevas y jóvenes incorporaciones, que aportan nuevas ideas, miradas y energía. Nuestro compromiso con las rurales y los productores de Buenos Aires y La Pampa sigue intacto. Seguiremos recorriendo y abordando los problemas, inquietudes y desafíos que hemos trabajado hasta ahora”, afirmó.

Por su parte, el presidente saliente, Ignacio Kovarsky, agradeció el respaldo recibido durante su gestión y valoró la renovación de autoridades. “Quiero agradecer a todas las rurales que acompañaron esta gestión, a sus dirigentes y delegados al Consejo Directivo. Siempre es sano renovar y alternar la conducción de la entidad, al menos así lo entendemos en CARBAP”, sostuvo.

Quién es Pablo Ginestet

Pablo Ginestet tiene 49 años, es productor agropecuario y licenciado en Economía y Administración Agraria. Fue presidente de la Asociación Rural de Henderson entre 2014 y 2020 y cuenta con una extensa trayectoria dentro de CARBAP.

Entre 2018 y 2020 fue prosecretario de la entidad; entre 2020 y 2022 ocupó la vicepresidencia primera y durante el período 2024-2026 se desempeñó como secretario. Además, coordina las comisiones de Medio Ambiente y Granos de CARBAP y la Comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

También representa a la entidad en distintos organismos vinculados al sector agropecuario, entre ellos la Cámara Arbitral de Cereales, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CENEIDA).

Así quedó conformada la nueva Mesa Directiva

Junto con la elección de Ginestet, CARBAP incorporó cuatro nuevos integrantes a la Mesa Ejecutiva: Sergio Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano), Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomús), Mariano Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina) y Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría).

La Mesa Directiva para el período 2026-2028 quedó integrada por Pablo Ginestet como presidente; Sergio Melgarejo, vicepresidente primero; Julio Marcelo Rodríguez, vicepresidente segundo; Fernando Ferrari, vicepresidente tercero; Ignacio Kovarsky, secretario; Mariano Moro y Alejandro Reinoso, prosecretarios; Carlos Miguel Bilbao, tesorero; y Santiago Alem, protesorero.

La renovación marca el cierre de la gestión encabezada por Kovarsky y el inicio de una nueva etapa para la entidad que nuclea a más de un centenar de sociedades rurales de las provincias de Buenos Aires y La Pampa. (Infocielo). (31-07-27).