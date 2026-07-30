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Alejandro Dichiara entregó materiales a instituciones de nuestro distrito

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“Junto a Macarena Flores, la concejala Mercedes Gagna y Rosana Sotelo, compartimos un encuentro con representantes de distintas instituciones educativas y organizaciones de Coronel Dorrego”.

De esta manera, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, resumió la actividad que realizó hoy jueves en nuestra ciudad.

“En la Escuela de Educación Especial N.º 501 hicimos entrega de distintos materiales a representantes de las Escuelas de Educación Especial N.º 501 y N.º 502, la Escuela de Educación Técnica N.º 1, la Asociación Integral de la Discapacidad – Taller Protegido “Vida Nueva”, la Extensión Marisol de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 y la Escuela Primaria de El Perdido, como un aporte para el desarrollo de sus actividades”, detalló.

“El compromiso de docentes, directivos y referentes institucionales merece ser acompañado con acciones concretas que fortalezcan la enorme tarea que realizan todos los días”, destacó el legislador. (30-07-26).

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