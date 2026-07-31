Recomiendan al Ejecutivo local implementar el programa YPF en Ruta

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que solicita al Departamento Ejecutivo evaluar la implementación del programa “YPF en Ruta”, según el convenio suscripto con YPF Sociedad Anónima, “en los casos que estime corresponder”.

La iniciativa, presentada por la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento, señala que el programa está destinado a organismos públicos y permite acceder a “precio diferencial, plazo de pago extendido y control de flota en tiempo real”.

Durante el tratamiento del expediente, la concejala Mercedes Gagna explicó que, al analizar el proyecto en comisión, tomaron conocimiento de que el municipio mantiene vigente el convenio con YPF, registrado bajo el número 950380.

La edil comentó que, tras consultar a representantes de la empresa, “nos informan que el municipio tenía un convenio vigente al día de hoy”. Luego indicó que el jefe de Compras participó de la comisión y “nos explicó que en la actualidad se había dejado de utilizar el convenio YPF en Ruta porque consideraba más conveniente económicamente la compra a granel”.

Gagna señaló que, después del análisis realizado por los tres bloques, “llegamos al acuerdo en recomendar que se utilice el acuerdo YPF en Ruta en todo lo que el Ejecutivo considere conveniente y que queda por fuera del combustible, del gasoil que se compra a granel”.

La concejala recordó que el convenio “no sólo” comprende combustible, sino que “incluye también lo que es la parte de lubricantes y aceites”.

También hizo referencia al gasto municipal en combustibles durante el año pasado. Indicó que “de los casi 480 millones que se gastó el año pasado en combustible, solamente un 32% de esa facturación fue lo que se compró a granel”. Agregó que “el resto se compró en distintas estaciones de servicio de nuestra localidad”.

En ese sentido, expresó que la no concentración de las compras en una sola estación de servicio “era un punto a tener en cuenta” y señaló que “en eso estamos totalmente de acuerdo”. Sin embargo, precisó que “de ese casi 70 restante que no se compra a granel, la mayoría, el 62%, se compró en una sola estación de servicio”.

Por último, Gagna sostuvo: “No vemos el inconveniente de la aplicación de este convenio, al contrario, lo vemos beneficioso”, y consideró que una de las ventajas consiste en “el control de ese consumo, que creo que nunca está de más”. (31-07-26).