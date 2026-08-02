Ganaron Monte, Ferroviario, Ventana, Porteño, Villa Rosa y Alumni
Se jugó parcialmente este domingo la 18va. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Almaceneros 0
Alumni 1 (Mateo García)
Independiente de Pringles 0
Villa Rosa 2 (Joaquín Maiques -2-)
Ventana 3 (Diego :Cuello, Bruno Sanchez, Jorge Bottini)
Divisorio 2 (Alan Vega -2-)
Atlético Monte Hermoso 8 (Benjamin Fernández, Franco Ortiz -3-, Iván Tello -2-, Lucas Seleme, Nicolás Lozano)
Esperanza 0
Porteño 1 (Joaquín Mastrangelo)
Pelota 0
Progreso 2 (Brian Ríos, Edgar Scalco)
S.U.P.A 2 (Jonathan Romero, Ezequiel Nanco)
Ferroviario 3 (Gastón Cansina, Francisco De Abajo, Agustín Rodríguez)
San Martín 1 (Enzo Correa)
*El partido entre Independiente de Dorrego y Suteryh no se disputó por el mal estado del campo de juego y se jugará mañana lunes, a las 20.
POSICIONES: Atlético MH, 51 puntos ; Ferroviario, 46 ; SUPA, 40; Suteryh, 34; Independiente de Dorrego, 33; Porteño, 31; Ventana, 27; Alumni, 26; Villa Rosa, 24; Almaceneros, 21; Independiente de Pringles, 20; Progreso, 19; San Martín, 16; Esperanza, 12; Divisorio, 5; Pelota, 1.
PRÓXIMA FECHA (19na.): Independiente de Dorrego vs. SUPA, Ferroviario vs. Suteryh, San Martín vs. Divisorio, Progreso vs. Pelota, Porteño vs. Esperanza, Atlético Monte Hermoso vs. Villa Rosa, Independiente de Pringles vs. Alumni, Almaceneros vs. Ventana. (02-08-26).