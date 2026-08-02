El municipio de Monte Hermoso notificará a frentistas para avanzar con la reparación de veredas en el centro

Tras la aprobación de la Ordenanza N.º 3579, el municipio de Monte Hermoso puso nuevamente en marcha el Programa de Reacondicionamiento y Mejoras de Veredas, una iniciativa destinada a promover la construcción, reparación y mantenimiento de las aceras en sectores que cuentan con cordón cuneta.

La normativa apunta a mejorar la seguridad peatonal, la accesibilidad y el ordenamiento del arbolado urbano. También establece que para la ejecución de los trabajos deberá priorizarse la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en comercios del vecino balneario.

El secretario de Gobierno, Ramiro Busca, informó que desde el lunes 3 de agosto el área de Inspección comenzará a notificar a frentistas, inicialmente dentro del radio céntrico, a partir de relevamientos realizados sobre el estado de las veredas.

“A partir de relevamientos realizados, por fuera de la adhesión voluntaria propuesta, estaremos notificando a frentistas del radio céntrico, en principio, para avanzar con la construcción o reconstrucción de sus veredas, poder unificar criterios y brindar espacios de circulación segura”, explicó el funcionario.

Busca señaló que se trata de una problemática en la que el municipio trabaja desde hace tiempo y consideró necesario “generar condiciones aptas de accesibilidad, estética y circulación para todas las personas”.

Una vez recibida la notificación, los propietarios dispondrán de un plazo de 45 días para iniciar los trabajos y de un máximo de 120 días para completarlos.

Como incentivo, el municipio otorgará durante el próximo ejercicio fiscal un descuento del 10% en la Tasa por Servicios Urbanos o un beneficio equivalente al costo de la obra. Entre ambos valores se aplicará el menor.

Para acceder a la reducción tributaria, el propietario deberá encontrarse al día con sus obligaciones municipales o estar adherido a un plan de pagos vigente. Además, tendrá que iniciar un expediente y presentar fotografías del estado inicial de la vereda, documentación que acredite la contratación de mano de obra local y constancias fotográficas de los trabajos terminados para su certificación.

La ordenanza también contempla la intervención municipal en los casos en que las mejoras no sean realizadas dentro de los plazos establecidos. En esas situaciones, el municipio podrá ejecutar la obra de oficio y trasladar su costo al frentista mediante una Contribución por Mejoras, calculada según los metros cuadrados intervenidos. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (02-08-26).