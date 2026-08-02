(Entrevista en LA DORREGO) Macarena Flores no descartó la posibilidad de ser candidata a intendenta

La ex concejala de Unión por la Patria, Macarena Flores, destacó la respuesta de la comunidad al operativo oftalmológico gratuito que se desarrolla en el distrito, ratificó su continuidad en la actividad política y no descartó una eventual candidatura a la Intendencia.

Flores explicó que el operativo fue impulsado Fuerza Patria, con atención oftalmológica y entrega de lentes sin costo. “Todo es gratis, tanto la atención como los marcos y los lentes. La demanda fue increíble”, expresó a LA DORREGO.

También señaló que la cantidad de turnos disponibles resultó insuficiente frente al interés de los vecinos. “Había mucha gente que no había llegado a tener un turno, pero teníamos cupos limitados por localidad”, indicó, y remarcó que la decisión de llevar la atención a El Perdido y Oriente respondió a la necesidad de facilitar el acceso en un distrito con largas distancias y dificultades de transporte.

La ex edil también se refirió a la visita del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, quien recorrió instituciones del distrito. Destacó la presencia frecuente del legislador y el acompañamiento que, según dijo, brinda al distrito. “Cada vez que se necesita algo y levantamos el teléfono, hay una respuesta por parte del diputado”, manifestó.

También remarcó que continúa vinculada al trabajo político, pese a haber dejado su banca en el Concejo Deliberante. “Tratamos de seguir trabajando y acompañando a los concejales. Estemos donde estemos y tengamos el rol que tengamos, estar cerca fue el compromiso que se asumió”, expresó.

Consultada sobre una posible candidatura a intendenta, respondió que todavía no existe ninguna definición, aunque dejó abierta esa posibilidad. “La política es muy dinámica, hasta la fecha de las elecciones puede pasar cualquier cosa. No niego la posibilidad. Soy militante y donde haya que estar pondremos el cuerpo. No es algo que descarto”, respondió.

Flores indicó que mantiene contacto permanente con el bloque de Fuerza Patria y que continúa participando del análisis de los proyectos. “Los chicos nos comparten los proyectos, estamos siempre en contacto y también compartimos ideas”, sostuvo.

En el cierre de la entrevista recordó que su compromiso con la militancia antecede a su paso por el Concejo Deliberante. “Esto no depende de un lugar político o de un puesto; es algo que uno trae, que nos apasiona y que nos conmueve”, expresó.

También agradeció el trabajo de la Fundación Banco Provincia, del equipo que lleva adelante el operativo oftalmológico y de las instituciones que cedieron sus instalaciones: el Rancho del Club Independiente de Coronel Dorrego, el Club Progreso de El Perdido y el Club Oriente. “Trabajar de forma articulada para la gente creo que es un poco la función que tenemos nosotros y las instituciones”, señaló.

Por último, dejó un mensaje dirigido a la comunidad: “Hay un espacio político que sigue trabajando y que, en la medida que podamos, vamos a seguir estando presentes”.

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02-08-26