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El Tribunal de Penas suspendió provisoriamente al director técnico y al ayudante de campo de Progreso

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El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego resolvió la suspensión provisoria del director técnico de Club Atlético y Recreativo Progreso, Gustavo Reyes, y del ayudante de campo, David Alonso, a partir de la gravedad de lo manifestado en el acta arbitral del encuentro al que este medio hizo referencia en una publicación anterior.

Así lo comunicó la Liga en sus redes sociales.

La resolución establece que ambos permanecerán suspendidos de manera provisoria hasta que el árbitro Ariel Turcuman se expida, dentro del plazo de cinco días, sobre los hechos denunciados. El informe deberá ratificar, aclarar y/o ampliar lo consignado en el acta, si resulta necesario, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de Transgresiones y Penas.

Además, el Tribunal dispuso dar traslado a los imputados para que presenten su debida y fundada defensa, conforme al artículo 7 del Reglamento de Transgresiones y Penas. (01-08-26).

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