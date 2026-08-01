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Este domingo se juega otra fecha del fútbol local

Se jugará este domingo, desde las 15, la 18va. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Este es el programa de partidos: Alumni – Almaceneros, Divisorio – Ventana, Villa Rosa – Independiente de Pringles, Esperanza – Atlético Monte Hermoso, Pelota – Porteño, SUPA – Progreso, Suteryh – Independiente de Dorrego, San Martín – Progreso.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 48 puntos; Ferroviario, 43; SUPA, 39; Suteryh, 34; Independiente de Dorrego, 33; Porteño, 28; Ventana, 24; Alumni, 23; Almaceneros y Villa Rosa, 21; Independiente de Pringles, 20; Progreso, 18; San Martín, 16; Esperanza, 12; Divisorio, 5; Pelota, 1. (01-08-26).