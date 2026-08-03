El adolescente de 14 años aprehendido por ingresar al patio del Banco Nación tenía un antecedente de febrero

La Policía de nuestra ciudad aprehendió este lunes por la tarde a un adolescente de 14 años acusado de violar el domicilio del Banco de la Nación Argentina, ubicado en Costa 622.

El hecho se conoció a partir del aviso del gerente de la sucursal, quien informó a la Policía sobre la presencia de una persona que había ingresado sin autorización al patio de la entidad. A partir de esa alerta, los efectivos realizaron un operativo que permitió localizar al menor en las inmediaciones de las calles Costa y Presidente Perón.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso que el adolescente fuera entregado de inmediato a sus progenitores y ordenó la intervención del Área de Salud Mental del Hospital Municipal.

Fuentes policiales informaron que en el lugar existen cámaras de seguridad y que también se identificó a testigos. Tanto las imágenes como los testimonios serán incorporados a la causa.

De acuerdo con la información oficial, el mismo adolescente ya había sido aprehendido el 3 de febrero de este año junto a otro menor de 16 años, acusado de sustraer una herramienta de una ferretería ubicada sobre avenida Santagada al 1600. En aquella ocasión, la Justicia también dispuso la entrega de ambos jóvenes a sus familias.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca. (03-08-26).