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Un repaso random por nuestro archivo / 15 de agosto de 2008: la policía local desbarataba una banda de estafadores

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Así lo informó textualmente LA DORREGO:

La policía local desbarató ayer una banda de Mar del Plata que se dedicaba a estafar a vecinos de Coronel Dorrego utilizando promociones comerciales vinculadas a teléfonos móviles de la empresa Personal y tarjetas de crédito.
Según confirmó el capitán Marcelo Giussia a LA DORREGO, se logró detener a cuatro personas, secuestrar dos vehículos e incautar unos cuatrocientos celulares.

Los integrantes del grupo se encuentran detenidos en la comisaría local y se espera que declaren mañana en Bahía Blanca.

Giussia dijo que “en Dorrego se registraron ocho casos de personas estafadas” y contó que “los miembros de esta banda iban a domicilios particulares y manifestaban que por ser usuarios de ciertas tarjetas de crédito eran beneficiados con un teléfono celular gratuito.

A modo de compensación, pedían los datos de la tarjeta, con las que más tarde cometían defraudaciones, retiros de efectivo y otros ilìcitos en perjuicio del real tenedor.

La policía secuestró una Traffic, patente FOQ 001, y una Renault Kangoo, dominio GYY 449, en las que se movilizaban estos sujetos, quienes están aprehendidos por “estafas reiteradas” y “asociación ilícita”. (03-08-26).

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