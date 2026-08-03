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Dos familias de El Perdido accedieron a terrenos para construir su primera vivienda

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El intendente interino Casiano Gutiérrez, acompañado por funcionarios del gabinete municipal y por el delegado comunal de El Perdido, Alejandro D’Annunzio, participó este lunes del acto de adjudicación de dos lotes en el marco del programa “Tu Lugar, acceso al terreno para la primera vivienda”.

Los terrenos fueron adjudicados a Leandro Ledesma y Sara Díaz, quienes podrán avanzar en el proyecto de construcción de su primera vivienda.

Durante el acto, Gutiérrez expresó su satisfacción por esta nueva entrega y destacó la importancia del programa, que brinda a vecinos del distrito la oportunidad de acceder a un terreno propio y dar el primer paso hacia la concreción de la casa propia. (03-08-26).

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