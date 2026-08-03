Cruce de posturas en el Concejo local por la modificación de la ordenanza sobre caballos

La reforma de la ordenanza que regula la presencia de caballos en nuestro distrito fue girada a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento y de Bienestar Social y Salud Pública.

El proyecto, impulsado por el gobierno de Juan Chalde, propone modificar los artículos 4, 6 y 8 de la ordenanza 3805/18. En la nota de elevación, el intendente explicó que la iniciativa busca “adecuar y rigidizar el marco legal municipal regulador de la presencia de equinos en el partido”, en concordancia con la legislación nacional y provincial vigente.

Durante el debate, el concejal de Fuerza Patria Luis Amuchastegui planteó que la discusión no debe centrarse únicamente en los cambios normativos. “No se está pidiendo una modificación de la ordenanza, sino lo que se está pidiendo es un mayor cumplimiento”, expresó, en referencia a una nota presentada por vecinos.

También sostuvo que “las ordenanzas no queden solamente en un papel” y señaló que “podemos redactar una ordenanza muy bien preparada, con muchos detalles, bien trabajada, pero a la hora de cumplirse es lo más importante que debemos de tener en cuenta”. En ese sentido, consideró que “si la ordenanza tiene que ser modificada, creo que hay algo en el cumplimiento que está faltando”.

Luego, el presidente del bloque de la UCR, Casiano Gutiérrez, respondió a esas expresiones y cuestionó el planteo. “Personalmente me parece bajísimo lo que acabo de escuchar”, manifestó. Indicó que el proyecto fue trabajado “entre los tres bloques en conjunto con el Departamento Ejecutivo, entendiendo la gravedad de la situación”.

También rechazó que exista falta de decisión política y señaló que “son muy desacertadas” esas expresiones “porque no las sustenta con ningún número”. Como argumento, precisó: “Son más de 90 los caballos que se han secuestrado desde que el intendente Chalde ha asumido”.

Gutiérrez explicó que la reforma busca fortalecer las herramientas legales para actuar sobre los animales secuestrados. “Lo que tratamos de implementar ahora con esta reforma es endurecer esas herramientas para poder aplicar de manera distinta, sobre todo de que los caballos que logran ser secuestrados no sean retirados de una manera tan sencilla. Y esto es una decisión política”, señaló.

También sostuvo que el tema no debe convertirse en una discusión política. “Esto tiene que tratar de ser lo más concreto posible y lograr las mejorías necesarias para el bien de la comunidad, que eso es lo único que importa”, expresó.

Amuchastegui volvió a intervenir para señalar que “los integrantes de la Comisión Animal, que son personas que vienen ad honorem a trabajar, no fueron convocados a ninguna reunión”, dijo.

Sostuvo que el envío del expediente a comisión permitirá ampliar el análisis. Al retomar el planteo sobre el cumplimiento de la ordenanza, expresó: “¿Dónde está el problema entonces? ¿Por qué todavía sigue habiendo animales? Lo vemos en todas las veredas de nuestro pueblo. Lo vemos en todos los terrenos baldíos”.

También planteó interrogantes sobre el alcance de la reforma: “¿Vamos a modificar la ordenanza para que haya sanciones? Sí, muy probablemente. ¿Paguen justos por pecadores? También, porque suele suceder”. Y concluyó: “Vamos a trabajarlo en comisiones y creo que le podremos dar un buen tratamiento”. (03-08-26).