Continúan los talleres gratuitos de apoyo educativo para jóvenes

La Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad, a través del responsable del Área de Juventud, Lucas González, informó que continúan desarrollándose los espacios gratuitos de acompañamiento y formación destinados a jóvenes.

La propuesta se lleva adelante mediante talleres que buscan brindar herramientas para fortalecer el aprendizaje, acompañar las trayectorias educativas y preparar a los estudiantes para alcanzar distintos objetivos académicos.

Al respecto, González explicó: «Cada propuesta cuenta con una modalidad propia, horarios específicos y un docente a cargo, lo que permite que cada joven encuentre un espacio que se adapte a sus necesidades».

Asimismo, el referente del Área de Juventud destacó: «Desde la Municipalidad invitamos a todos los interesados a participar de esta iniciativa en Espacio Joven. La intención es seguir aprendiendo y creciendo juntos».

Los talleres disponibles son:

*Comprensión de textos: jueves de 8:30 a 10:00 y de 15:30 a 17:00.

*Matemática: miércoles de 9:45 a 10:45 y de 17:00 a 19:00.

*Química: miércoles de 16:00 a 17:30 y viernes de 10:15 a 11:45.

Todas las actividades se desarrollan en la Casa de la Cultura y son de acceso gratuito. (03-08-26).