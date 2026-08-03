Grooming: detienen a un profesor en nuestra ciudad acusado de contactar a una alumna con fines sexuales

La Policía detuvo en Coronel Dorrego a un docente de nuestra ciudad denunciado por presuntos hechos de grooming en perjuicio de una alumna de la Escuela Secundaria Técnica.

El detenido es Franco Nahuel Sánchez, acusado del delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales (grooming).

El procedimiento hecho en las últimas horas estuvo a cargo de efectivos de la división Cibercrimen de Bahía Blanca, que arrestaron al sospechoso en su domicilio ubicado en José Hernández 760, de Dorrego.

La denuncia contra Sánchez fue radicada por el propio personal del colegio.

La investigación está a cargo del fiscal de delitos informáticos bahiense, Rodolfo de Lucia, quien solicitó la detención del nombrado.

La medida fue autorizada por el juzgado de Garantías Nº 4, a cargo interinamente de Guillermo Mércuri.

Los hechos se habrían cometido en 2023, por medio de una cuenta de Instagram falsa, a través de la cual el imputado al parecer le envió mensajes de contenido sexual y le propuso un encuentro a la víctima, actualmente de 17 años. (Fuente y foto ilustrativa La Nueva.). (03-08-26).