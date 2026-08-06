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Comenzarán este jueves las actividades por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

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El Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad llevará adelante durante agosto distintas propuestas en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, con actividades orientadas a promover, proteger y acompañar la lactancia desde una perspectiva comunitaria.

Las acciones se desarrollarán en diferentes espacios del distrito, como la Casa Materno Infantil Rayitos, instituciones educativas y ámbitos comunitarios, dentro del Programa “A tu Lado”.

La primera actividad será hoy jueves 7 de agosto, a las 16, con el taller “El rol de la familia en la lactancia”, que se realizará en la Casa Materno Infantil Rayitos y estará a cargo de la puericultora Belén Masanet.

Durante la semana del 24 de agosto se presentará una muestra historiográfica que repasará el trabajo realizado en Coronel Dorrego en relación con la promoción y el acompañamiento de la lactancia, con el objetivo de recuperar experiencias y acciones desarrolladas a lo largo del tiempo.

El cierre del cronograma será el lunes 31 de agosto con una charla abierta en el Centro Cultural Municipal, a cargo de la licenciada en Obstetricia y consultora internacional en lactancia Sandra Rodríguez.

Además, durante todo el mes, las instituciones educativas del distrito podrán acceder a una propuesta pedagógica para abordar la temática de la lactancia con sus estudiantes y trabajar sobre la importancia del acompañamiento y la información desde edades tempranas.

Las actividades están dirigidas a personas gestantes, madres, padres, familias, niños y niñas, estudiantes, docentes, profesionales de la salud y a toda la comunidad. La propuesta busca acercar información confiable, fortalecer las redes de apoyo y acompañar a las familias en el inicio y la continuidad de la lactancia. (06-08-26).

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