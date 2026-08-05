Un repaso random por nuestro archivo / 9 de mayo de 2009: emotivo acto protocolar por el centenario de la Escuela 7

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

Se realizó ayer en instalaciones del Teatro municipal el acto protocolar por el Centenario de la Escuela Nº 7 de Coronel Dorrego. Con la presencia de autoridades, “ex alumnos de más de noventa años que concurrieron cuando el edificio de la institución era de chapa”, ex diractivos y público general, el evento se constituyó en una de las actividades culturales-sociales más importantes del año.

En su discurso, la directora Claudia Hoffman aseguró que “la Escuela se fundó ante la necesidad de contar con un establecimiento educativo en el Barrio de la Estación Ferrocarril Sud” y anticipó que “próximamente el edificio será declarado Patrimonio Histórico Provincial por la Cámara de Senadores bonaerense”.

Lo propio hizo el Concejo Deliberante de Coronel Dorrego, que a través de la Ordenanza Nº 2481-05, declaró al edificio de esta institución escolar, Patrimonio Histórico Municipal, considerando que es el único establecimiento educacional que conserva su fachada edilicia original.

“Agradezco a todos los vecinos, docentes y padres que hicieron posible este festejo”, concluyó la Directora en su alocución pronunciada anoche. (05-08-26).