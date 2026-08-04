Otra semana con predominio de nubes, lluvias hacia el jueves y descenso de las temperaturas en la ciudad

El pronóstico del tiempo anticipa una semana marcada por condiciones mayormente nubladas en nuestra ciudad, con un cambio significativo a partir del jueves debido al ingreso de lluvias y un posterior descenso de las temperaturas.

Para hoy martes continuará la nubosidad, aunque con un leve ascenso de la máxima, que alcanzará los 16°C, mientras que la mínima será de 6°C.

El miércoles volverá a predominar el cielo cubierto, con registros de 12°C de máxima y 7°C de mínima. El jueves será la jornada más inestable de la semana, con probabilidad de lluvias y un marcado descenso térmico: la máxima apenas llegará a 9°C y la mínima descenderá hasta los 3°C.

Hacia el viernes mejorarán las condiciones meteorológicas. Se espera un cielo parcialmente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 3°C.

Durante el fin de semana continuará el tiempo estable, con nubosidad variable y presencia de sol. El sábado se prevén 9°C de máxima y 2°C de mínima, mientras que el domingo los valores serán de 8°C y 1°C, respectivamente.

El inicio de la próxima semana mantendrá la tendencia de tiempo parcialmente soleado, aunque con ambiente más frío, ya que para el lunes se pronostica una máxima de 8°C y una mínima de 0°C, reflejando el ingreso de una masa de aire de características invernales. (04-08-26).