Cuando el respeto y la buena onda salen al aire

Por Pablo Javier Marcó

Hay cosas que uno descubre con el paso del tiempo. En mi caso, una de ellas tiene que ver con los oyentes.

Nuestro programa, La Radio está servida. que se emite de lunes a viernes, de 9 y 20 a 12, tiene información, entrevistas, (a veces) opinión y actualidad. Pero todos los días hay un momento distinto. Son apenas quince minutos en los que los oyentes salen al aire, participan de los juegos, responden las consignas y el espacio toma otro ritmo. Aparecen ocurrencias, historias personales, recuerdos y humor. Es una bocanada de aire fresco. Puro. Estimulante.

Con los años entendí que ese breve momento explica bastante más de lo que parece. Habla de quienes escuchan el programa: vecinos y vecinas participativos, atentos, pero, fundamentalmente, con una actitud positiva. Gente que no se enrosca en cualquiera.

Alcanza con mirar lo que pasa en muchas redes sociales para advertir el notorio contraste. Allí abundan usuarios que eligen el insulto, la descalificación, el agravio o la burla como única forma de intervenir. También están los que se las saben todas. Como si jugaran al tute cabrero, no están fallos a ningún palo. No tienen dudas, solo certezas. No buscan intercambiar ideas. Tampoco discutir. Les alcanza con provocar, acusar, injuriar, calumniar o denunciar sin pruebas.

Por suerte, esa no es la regla. Al menos, no en nuestro programa de la segunda mañana. Allí, las salidas al aire llegan con una predisposición que hace mucho más llevadero el trabajo de todos los días. Esa fidelidad no se mide solamente por el tiempo que llevan acompañándonos. También se expresa en la forma de participar, en el respeto por el otro, en las ganas de sumar antes que de dividir.

Después de tantos años de radio, no doy esa saludable actitud por descontada. Al contrario. La valoro cada día más. Porque, en tiempos donde muchas veces parece imponerse el ruido, ese cuarto de hora refleja que todavía hay espacio para escuchar, para sonreír y para compartir un buen momento.

Y por eso quería decir, simplemente, gracias. (04-08-26).