Denuncian a hombre por acosar a estudiantes que hacen dedo en la Ruta 3

La Policía investiga la denuncia presentada por un estudiante de De la Garma contra un hombre al que acusó de acosar a jóvenes que hacen dedo sobre la Ruta Nacional 3 para viajar entre esa localidad y Tres Arroyos.

El denunciante, que cursa en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos, relató que el primer episodio ocurrió durante 2025, cuando el conductor se ofreció a llevarlo hasta su localidad.

Según contó su madre a LU24, al finalizar el viaje el joven le agradeció por el traslado, pero el hombre le respondió que eso no era suficiente y le habría insinuado que debía compensarlo mediante favores sexuales.

Una nueva situación y una amenaza

El segundo episodio se registró el pasado 8 de julio. El estudiante reconoció al conductor y decidió bajarse del vehículo antes de continuar el viaje.

En ese momento fue auxiliado por una mujer de De la Garma que circulaba por el lugar. De acuerdo con el testimonio familiar, el acusado habría cruzado su auto delante del otro vehículo y amenazado a la conductora con un arma blanca para exigirle que el joven descendiera.

Luego de esa situación, la familia resolvió realizar la denuncia policial. La madre explicó que el estudiante no había querido presentarse ante las autoridades durante el primer episodio porque el hecho no había pasado a mayores.

Otros jóvenes habrían atravesado hechos similares

La mujer sostuvo que otros estudiantes de la zona habrían vivido situaciones similares con el mismo conductor. Según su relato, el hombre suele ofrecer viajes sin hablar inicialmente de dinero y luego pedir favores sexuales como compensación.

También indicó que habría sido visto a bordo de distintos automóviles y que no solamente habría trasladado a varones, sino también a mujeres jóvenes.

La investigación quedó en manos de la Policía, que busca establecer las circunstancias de los hechos denunciados e identificar al conductor señalado por la familia. Hasta el momento no se informó sobre detenciones vinculadas al caso. (La Brújula y LU 24).