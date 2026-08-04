La ciudad

Fuerza Patria agradeció tras el operativo oftalmológico gratuito en nuestro distrito

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

En el marco de la presencia del operativo oftalmológico gratuito “Ver para seguir aprendiendo”, de la Fundación Banco Provincia, que se llevó a cabo en nuestro distrito, Fuerza Patria realizó distintos agradecimientos.

En primer lugar, expresaron su agradecimiento al Club Atlético Independiente, al Club Atlético y Recreativo Progreso de El Perdido y al Oriente Fútbol Club por ceder sus instalaciones para el desarrollo de la actividad.

También destacaron el acompañamiento de la Fundación Banco Provincia, de su presidenta, Micaela Ferraro, y de su equipo, por la predisposición y la atención brindada.

Asimismo, agradecieron a los vecinos y vecinas de Coronel Dorrego, de El Perdido y de Oriente que asistieron al operativo oftalmológico realizado en el distrito. (04-08-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Cuando el respeto y la buena onda salen al aire

Otra semana con predominio de nubes, lluvias hacia el jueves y descenso de las temperaturas en la ciudad

Grooming: detienen a un profesor en nuestra ciudad acusado de contactar a una alumna con fines sexuales

Continúan los talleres gratuitos de apoyo educativo para jóvenes

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior