Fuerza Patria agradeció tras el operativo oftalmológico gratuito en nuestro distrito

En el marco de la presencia del operativo oftalmológico gratuito “Ver para seguir aprendiendo”, de la Fundación Banco Provincia, que se llevó a cabo en nuestro distrito, Fuerza Patria realizó distintos agradecimientos.

En primer lugar, expresaron su agradecimiento al Club Atlético Independiente, al Club Atlético y Recreativo Progreso de El Perdido y al Oriente Fútbol Club por ceder sus instalaciones para el desarrollo de la actividad.

También destacaron el acompañamiento de la Fundación Banco Provincia, de su presidenta, Micaela Ferraro, y de su equipo, por la predisposición y la atención brindada.

Asimismo, agradecieron a los vecinos y vecinas de Coronel Dorrego, de El Perdido y de Oriente que asistieron al operativo oftalmológico realizado en el distrito. (04-08-26).