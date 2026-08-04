Piden nueve años de prisión para un sujeto acusado de abusar a la hija de su pareja en Coronel Dorrego

La Fiscalía bahiense solicitó este mediodía una condena de nueve años de prisión para un hombre identificado por sus iniciales N.E.C., acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia con la víctima, en el marco de un juicio que se tramita ante el Tribunal en lo Criminal N.º 2.

El debate oral fue presidido por los jueces del Tribunal Criminal N.º 2.

De acuerdo con lo publicado por Canal Siete de Bahía Blanca, el imputado está acusado de haber cometido abusos sexuales gravemente ultrajantes contra una menor de edad, quien al momento de los hechos tenía entre 10 y 11 años. Los episodios habrían ocurrido en una vivienda de la ciudad de Coronel Dorrego.

Por razones legales y éticas, no corresponde describir los hechos con un nivel de detalle que permita identificar a la víctima o reproduzca aspectos innecesariamente explícitos del abuso.

Durante su alegato, el fiscal Marcelo Romero Jardín sostuvo que los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2019 y 2020, en distintas oportunidades, mientras la niña convivía con el acusado en el mismo domicilio.

La Fiscalía consideró que las conductas atribuidas constituyeron un “grave ultraje a la integridad sexual” de la menor y encuadró el caso en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia, previsto en el artículo 119 del Código Penal.

Pedido de condena y detención

En el marco de los alegatos, Romero Jardín solicitó que N.E.C. sea declarado penalmente responsable y pidió una pena de nueve años de prisión. Además, requirió su inmediata detención al considerar que existe riesgo de fuga debido a la expectativa de la pena solicitada.

Por su parte, la defensa pidió la absolución del acusado.

El Tribunal dará a conocer el veredicto el próximo lunes 10 de agosto. En esa audiencia se resolverá la responsabilidad penal del imputado, el monto de la eventual condena y si corresponde disponer su detención. (Fuente Canal 7 de Bahía Blanca). (04-08-26).