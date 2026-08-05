Hay alerta amarilla para Dorrego y la región por tormentas para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Coronel Dorrego y la región, que regirá durante la madrugada y la mañana del jueves.

La advertencia alcanza a buena parte de la provincia de Buenos Aires y zonas aledañas. Según informó el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas.

Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo, abundante lluvia en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica.

En ese sentido, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque el registro podría ser superior.

Las recomendaciones ante la alerta

Frente a la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda:

• Evitar salir, especialmente durante los períodos de mayor intensidad.

• No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para evitar anegamientos.

• Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si comienza a ingresar agua en la vivienda.

• Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

• Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

• Si la tormenta sorprende al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. (05-08-26).