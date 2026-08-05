Convalidaron un convenio por $359 millones para mejoras viales en la ciudad

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que convalida el convenio celebrado entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad para financiar el proyecto de obra pública municipal “Mejoras en infraestructura vial para Coronel Dorrego”.

La iniciativa ingresó al cuerpo mediante una nota elevada por el intendente Juan Carlos Chalde, quien solicitó la convalidación del acuerdo incorporado como anexo al expediente. El convenio establece un aporte provincial de hasta 359.127.000 pesos, destinado a la ejecución de obras de infraestructura vial en la ciudad.

Durante la lectura del proyecto se indicó que el convenio se enmarca en la Ley 15.561, que creó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. También se señaló que el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal tiene como objetivo fortalecer la infraestructura pública para el desarrollo territorial, la integración social y la provisión equitativa de servicios públicos.

El texto establece que el municipio será el responsable de la contratación, ejecución, inspección, certificación, conservación y mantenimiento de la obra. También fija la obligación de rendir cuentas de los fondos transferidos ante el Honorable Tribunal de Cuentas.

“Cuando leemos este tipo de convenio entre el municipio de Coronel Dorrego y la Provincia, nos da el total convencimiento de que estamos en el lugar correcto”, dijo la concejala de Fuerza Patria Mercedes Gagna.

“Todos sabemos que el municipio, con el presupuesto que maneja de forma por sí solo, sería imposible poder hacer este proyecto que se va a embarcar en este momento, que sí o sí necesitaba el apoyo y el acompañamiento de provincia”, sostuvo.

“Cuando hablamos de estado presente, es esto, ningún vecino por sí va a poder arreglar las calles de su barrio, necesitamos que sí o sí sea el estado el que se haga cargo y el que lo repare”, señaló Gagna en otro tramo de su intervención.

También recordó que el convenio había sido anunciado durante una visita del ministro provincial y manifestó: “Demoró en llegar, es cierto, pero dado el contexto que está viviendo nuestra provincia y la asfixia que está viviendo sistemáticamente por parte del Estado Nacional, la verdad creo que se está haciendo un sacrificio enorme por cumplir por parte de provincia con la palabra dada y por satisfacer las necesidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas”.

A su turno, el concejal Casiano Gutiérrez (UCR) destacó “la sinergia que logra la provincia y el municipio en estas situaciones” y expresó su satisfacción por la llegada de estos desembolsos.

“Vale la pena recordar que esto no surge de una decisión política del Gobernador, sino del artículo tercero de la ley número 15.561 que le permitió endeudarse y que destina el 8% de esto a los municipios”, dijo.

“Me parece importante para que la gente también sepa de dónde sale todo, que no es parte de algo normal ni de algo que se adeudó, sino que parte también de un proyecto que previamente ha sido aprobado para que hoy se pueda invertir en la estructura vial de nuestra ciudad”, completó. (05-08-26).