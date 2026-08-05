Choque frontal entre un camión y un auto cerca de Bahía: una mujer herida

Una mujer de 59 años sufrió heridas leves este miércoles a la madrugada tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en la banquina de la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 16, cerca de La Vitícola.

Por causas que se investigan, un Ford Cargo sin carga, perteneciente a la empresa Andreani, circulaba en sentido Tornquist-Bahía Blanca cuando su conductor no advirtió un desvío y continuó su marcha.

El vehículo terminó impactando de frente contra un Fiat Cronos que transitaba en sentido contrario. El auto era conducido por Pedro Arroyo, de 50 años, quien resultó ileso. También viajaban Martín Garmendia, de 45, y Patricia Leiva, de 59.

Leiva sufrió heridas leves y fue asistida inicialmente en el lugar. Luego fue trasladada consciente al Hospital Municipal con un traumatismo de cráneo. El vehículo de carga era manejado por Guillermo Cali, de 60 años, quien no sufrió lesiones.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Vial, personal de la comisaría Séptima y del Comando de Patrullas, Bomberos de General Cerri y Defensa Civil.

El tránsito permaneció cortado durante las tareas de asistencia y posteriormente fue liberada, aunque el tránsito continuó asistido. Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría Séptima. (Fuente y foto La Brújula 24). (05-08-26).