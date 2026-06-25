Más familias de Oriente accederán al gas natural tras la ampliación de la red

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

El frío y la persistente llovizna no impidieron que, en la mañana de este jueves 25, los vecinos acompañaran y aplaudieran la ceremonia de habilitación de la ampliación de la red de gas natural en el nuevo barrio de viviendas de Oriente.

El acto estuvo presidido por el intendente Juan Chalde, acompañado por el delegado comunal, Patricio Bertone; el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso; y el director de Obras Públicas, Leandro Unger. También asistió el jefe regional de BAGSA, Sebastián Forte.

Durante su alocución, Chalde manifestó: “Estamos muy satisfechos en este momento, así como sentimos una gran alegría el pasado diciembre al inaugurar estas viviendas. Cuando decimos que trabajamos para mejorar la calidad de vida de cada una de las familias, esta obra es una muestra de ello. Tanto lo que acabamos de inaugurar en El Perdido como esta obra aquí y otro tramo de 150 metros en esta localidad reflejan ese compromiso”.

En tono distendido, el jefe comunal agregó: “Parece que elegimos el día justo para valorar lo que significa contar con este servicio”. Luego destacó: “Estamos llegando a una mayor cantidad de familias con un servicio tan importante como el gas. Ha sido fundamental llevar adelante estas tareas en conjunto con BAGSA, empresa con la que siempre hemos mantenido una excelente relación de trabajo y una muy buena predisposición”.

Por otra parte, expresó: “Estamos felices de inaugurar esta red y de que, en los próximos días, los vecinos puedan solicitar la conexión domiciliaria para comenzar a disfrutar del servicio. Muchas gracias a todos los que trabajaron para que esto fuera posible”.

A su turno, el jefe regional de BAGSA, Sebastián Forte, destacó la importancia de contar con el servicio de gas natural, al que calificó como ágil, seguro y económico.

Finalmente, el intendente encendió el mechero instalado en la vereda, dejando formalmente inaugurado este relevante servicio público para el nuevo barrio de viviendas de Oriente. (25-06-26).