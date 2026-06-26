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Un repaso random por nuestro archivo / 13 de junio de 2009: Juan Palomino habló en los estudios de LA DORREGO tras la presentación de La Tentación

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Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El actor Juan Palomino visitó los estudios de LA DORREGO, y luego de agradecer “a todos los vecinos que fueron al Teatro Municipal” a ver la obra “La Tentación”, se refirió a varios temas vinculados con la ciudad, la política, su pasado en Perú, la política, sus trabajos, su actuación solidaria.

La nota incluyó el audio de la entrevista. (26-06-26).

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