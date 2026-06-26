Analizan establecer un régimen de guardias pasivas para sepelios en nuestra ciudad

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego analiza en comisiones internas un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria que solicita al Departamento Ejecutivo la implementación de un régimen de guardias pasivas para el servicio de sepelios durante fines de semana, feriados y días no laborables.

La iniciativa fue argumentada por la concejala Mercedes Gagna, quien explicó que el proyecto surge de la necesidad de garantizar la prestación de un servicio que consideró esencial. En los fundamentos se señala que “el servicio de sepelios constituye un servicio esencial e indelegable que debe ser prestado en forma continua e ininterrumpida por la Municipalidad de Coronel Dorrego” y que “los decesos ocurren los 365 días del año, independientemente de que sean días hábiles, feriados nacionales, provinciales o fines de semana”.

La propuesta plantea solicitar al Departamento Ejecutivo la creación de un régimen de guardias pasivas para el personal municipal afectado al servicio fúnebre en el cementerio municipal y dependencias afines. También establece criterios vinculados a la disponibilidad del personal, la confección de cronogramas de guardias, los tiempos de respuesta, los registros de convocatorias y las compensaciones económicas correspondientes.

Durante el debate, Gagna anticipó que, según lo acordado en labor parlamentaria, el expediente sería enviado a comisión y manifestó el acompañamiento de su bloque a esa decisión.

“De este bloque estamos de acuerdo porque creemos que su implementación tiene sus dificultades, va a llevar sus implicancias”, expresó.

Además, sostuvo que resulta importante escuchar a los distintos sectores involucrados para que la iniciativa pueda concretarse de manera efectiva.

“Somos permeables a todo tipo de modificación que surja de la labor de comisiones. Todo lo que sea para enriquecerlo, bienvenido sea”, afirmó.

La edil también señaló que “muchas veces hay cuestiones que se solucionan con una mejora en lo que es la comunicación” entre los actores que intervienen en un sepelio y reconoció que la medida “va a significar y erogar un gasto”.

“Por eso no vemos desatinado el pase a comisión”, concluyó.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) acompañó el envío del expediente a comisión y sostuvo la necesidad de analizar la implementación de una guardia en el cementerio.

“Creemos que es necesaria una guardia en el cementerio ya que en el resto de las dependencias donde hay que realizar los trámites hay guardias, existen”, señaló.

También remarcó la importancia de la medida para las familias que atraviesan una situación de fallecimiento.

“Creemos conveniente que está bien lo que dice la concejal Gagna, que va a originar un gasto, pero es conveniente tener una guardia también por los familiares porque es como lo dejan en depósito y después tienen que volver a revivir cuando no lo pudieron enterrar por no haber una guardia”, expresó.

A su turno, el concejal Casiano Gutiérrez (UCR) explicó que su bloque también solicitó el pase a comisión, aunque planteó observaciones sobre la redacción y el encuadre normativo de la iniciativa.

“Creemos que la resolución no es el camino”, afirmó, y agregó que observó “un error de redacción” porque el texto comienza como un proyecto de resolución dirigido al Departamento Ejecutivo, pero posteriormente adopta características propias de una ordenanza.

Gutiérrez consideró que se trata de un tema relevante y destacó la necesidad de actualizar la normativa vigente.

“La ordenanza que regula todo este accionar es del año 87, tiene una pequeña actualización del 2006, no veo mal que sea momento de que todos la trabajemos con seriedad y en conjunto para actualizarla”, expresó.

También realizó una aclaración respecto del funcionamiento actual del servicio: “Hoy el servicio de guardia existe”.

Según explicó, las dificultades se presentan principalmente cuando se requiere realizar reducciones para compartir parcelas, situación que demanda la intervención administrativa correspondiente.

“La realidad es que hoy, frente a un fallecimiento de alguien que va a tierra nueva, eso ya está previsto y se acciona con todos los mecanismos correspondientes cualquier día de la semana”, indicó.

Además, cuestionó la definición de guardia pasiva incluida en el proyecto: “Veíamos también un error en el concepto de guardias pasivas, que si vamos al régimen de guardias pasivas habla de que se abona la disponibilidad del empleado, por ende no corresponden las horas extras si es llamado”, manifestó.

“Creo que el lugar más adecuado para debatirlo es a comisiones y no públicamente para no herir ningún tipo de susceptibilidad al respecto porque es un tema sensible y es importante”, completó. (26-06-26).