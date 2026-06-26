(Entrevista en LA DORREGO) Mari Carmen Zarzoso: “Ante cualquier cambio en la audición, uno enseguida tiene que consultar”

La licenciada en Fonoaudiología Mari Carmen Zarzoso destacó por LA DORREGO la necesidad de prestar atención a la salud auditiva y consultar ante los primeros cambios o síntomas. Señaló que muchas personas suelen postergar la atención porque los problemas auditivos no siempre generan dolor o molestias evidentes.

En ese sentido, explicó que la consulta temprana puede marcar una diferencia importante. “Ante cualquier cambio en la audición, uno enseguida tiene que consultar o al médico clínico o en guardia, o al especialista”, afirmó.

Luego, indicó que durante el invierno suelen presentarse situaciones que afectan la audición y que muchas veces son minimizadas. “Hay muchas situaciones, por ejemplo, en esta época del invierno, que por ahí sucede que aparece repentino un cambio brusco en la audición. Entonces digo, bueno, ya lo dejo porque ya se me va a pasar” ejemplificó.

Según dijo, algunas afecciones pueden mejorar si reciben atención a tiempo: “Muchas veces estas cosas, atendidas a tiempo, pueden generar un cambio favorable”, sostuvo.

Zarzoso también se refirió al trabajo de Audiología Sur, un espacio virtual que comparte junto a una colega de Bahía Blanca. La iniciativa nació con el objetivo de brindar información preventiva y difundir las alternativas disponibles para las personas con dificultades auditivas.

“Generamos un espacio de información (en Instagram) para la prevención y para mostrar también las diferentes soluciones auditivas que hay hoy en la actualidad”, señaló.

La especialista remarcó además que la audiología exige una actualización permanente debido a los avances tecnológicos y científicos del área. “Ha evolucionado un montón. La capacitación es continua”, expresó.

Respecto de los cuidados durante los meses más fríos, indicó que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la salud de los oídos. Explicó que la exposición al viento y al frío puede provocar inflamaciones tanto en el conducto auditivo como en el tímpano.

“Si salimos a correr, a caminar y estamos al aire libre siempre es importante llevar protección”, recomendó.

Consultada sobre los síntomas que pueden alertar sobre algún problema auditivo, detalló que no siempre se manifiestan únicamente con una disminución de la audición. “Puede estar relacionado con zumbidos o aparentes sonidos que empiezan a aparecer en el oído, que pueden ser permanentes o transitorios. También podemos encontrar esa sensación de oído tapado. El vértigo también aparece como señal de alguna afección en el oído”, explicó.

La profesional agregó que las personas que utilizan audífonos deben prestar especial atención a los cambios de temperatura, ya que pueden producir condensación en los equipos. En esos casos aconsejó realizar controles y verificar el estado de los dispositivos para evitar alteraciones en su funcionamiento.

Por otra parte, Zarzoso se refirió a la higiene auditiva y advirtió sobre el uso de cotonetes o hisopos. Según indicó, se trata de una práctica que puede ocasionar lesiones importantes.

“Vemos muchos tímpanos perforados a causa del uso de cotonetes”, afirmó.

Además, explicó que la cera cumple una función protectora y que introducir elementos dentro del oído suele generar el efecto contrario al buscado. “Lo ideal es no meter nada nunca dentro del oído para limpiar, porque en realidad la cera es un mecanismo de defensa que genera el oído para poder protegerse”, señaló.

Finalmente, explicó que, al intentar retirar la cera con objetos introducidos en el conducto auditivo, muchas veces se la empuja hacia el interior. “Probablemente lo que hacemos en lugar de sacar es empujar hacia adentro, y eso va generando un cúmulo de cera que genera un tapón”, concluyó.

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26-06-26