Tres finales para Lionel Messi, una leyenda eterna: la Copa cambió de manos, la historia no

La Selección argentina cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y no pudo defender el título conquistado en Qatar. La cita igual dejó otra página imborrable escrita por su capitán, Lionel Messi.

A los 39 años, el rosarino volvió a desafiar cualquier lógica. Disputó su sexto Mundial y fue, una vez más, el gran conductor futbolístico y emocional de la Selección. Con ocho goles, cuatro asistencias y actuaciones decisivas en los momentos de mayor exigencia, lideró a la Argentina hasta una nueva definición por el título.

Messi marcó en las primeras cinco presentaciones del equipo, fue determinante en la clasificación frente a Suiza con una asistencia para Alexis Mac Allister y volvió a aparecer en la inolvidable remontada frente a Inglaterra, cuando asistió a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar el pase a la final.

El destino quiso que su último partido mundialista se disputara en el mismo estadio donde, diez años atrás, había sufrido una de las derrotas más dolorosas de su carrera. En el MetLife Stadium, escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, el capitán volvió a pelear hasta el final, aunque esta vez tampoco pudo levantar el trofeo.

Sin embargo, el resultado no modifica la dimensión de su legado. Lionel Messi se convirtió en el único futbolista argentino de la historia en disputar tres finales de la Copa del Mundo y volvió a demostrar que su influencia trasciende los títulos. Su recorrido con la camiseta argentina estuvo marcado por momentos de enorme sufrimiento, incluso con aquella renuncia a la Selección que conmovió al país en 2016, pero también por una resiliencia extraordinaria que terminó transformándolo en el líder de la etapa más gloriosa de la Albiceleste.

Junto a Lionel Scaloni, Messi encabezó un ciclo que devolvió a la Argentina al lugar de privilegio que siempre buscó. Dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y una nueva final mundialista forman parte de una era irrepetible que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.

No pudo ser esta vez. La cuarta estrella deberá esperar. Pero el recorrido de Lionel Messi ya pertenece para siempre a la historia grande del deporte mundial. Hay derrotas que duelen, pero también existen carreras que ningún resultado puede empequeñecer. Y la del capitán argentino es una de ellas. (Fuente AFA). (19-06-26).