El Perdido celebrará este sábado su 125° aniversario con una gran cena show

En su edición del 1 de mayo de 1901, La Nueva Provincia daba cuenta de la existencia no solo de una nueva estación ferroviaria, sino también del surgimiento de una comunidad.

Una resolución del 18 de abril de 1901 decía: “Se ha autorizado a la empresa del Ferrocarril del Sud, para denominar El Perdido a la estación que ha construido en la línea de Tres Arroyos, entre Aparicio y Coronel Dorrego”.

La nueva estación se ubicaba a la altura de la posta de La Flor de El Perdido, por donde cruza el pequeño arroyo que identifica a la población. En 1928, y por el lapso de 69 días, la estación ferroviaria se llamó Francisco Meeks, nombre que fue rechazado, aceptándose el de José Antonio Guisasola hasta que, en 1986, definitivamente se determinó que la localidad llevaría el nombre de El Perdido (Estación José A. Guisasola). S

e localiza al próximo al centro del partido, ligeramente al este de la cabecera, sobre la traza del ferrocarril Ferrosur Roca, a unos 20 km de la ciudad cabecera, y se accede por tramo de alrededor de 7 km de camino consolidado que lo vincula con la Ruta Nacional 3.

EL ACTO Y LA CENA

El acto protocolar para celebrar el 125° aniversario de la localidad será mañana sábado 18, a partir de las 10, en la plazoleta 18 de Abril.

Por su parte, la gran cena show será a las 21,30 en el Club Progreso.

Entre los principales atractivos, se destaca el show en vivo de Leo Abdala. El servicio de catering estará a cargo de Luciano Botta.

El sonido del evento será responsabilidad de Sonido Balestra, mientras que la musicalización y el cierre bailable estarán a cargo de DJ Anderson. (17-04-26).