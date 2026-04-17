La ciudad

Ranking de intendentes: en la Sexta, lidera Arranz (Monte Hermoso); Chalde, cuarto

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Un relevamiento realizado por la consultora CB Globaldata midió la imagen de los intendentes en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, que incluyó a las secciones Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.

En la Sexta, los tres intendentes con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Hernán Arranz (Monte Hermoso) con un diferencial de +8,6%, en primer lugar; seguido por José Nobre Ferreira (Guaminí) con +7,1%; y en tercer lugar Pablo Gárate (Tres Arroyos) con +5,2%. Cuarto figura el dorreguense Juan Chalde, con +4,9%.

En referencia a la variación respecto del mes anterior, el alcalde que más creció en la sexta sección fue Ricardo Moccero (Coronel Suárez) con una suba de +5,3%, mientras que el que más cayó fue Diego Reyes (Puan) con una baja de -5,1%.

17-04-26

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Alerta amarilla para la tarde y noche del sábado

Alerta en escuelas por amenazas y retos virales

La coparticipación a los municipios bonaerenses cayó 12%

El 30 de abril se realizará el primer encuentro del ciclo Creciendo en Familia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior