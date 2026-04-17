Ranking de intendentes: en la Sexta, lidera Arranz (Monte Hermoso); Chalde, cuarto

Un relevamiento realizado por la consultora CB Globaldata midió la imagen de los intendentes en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, que incluyó a las secciones Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.

En la Sexta, los tres intendentes con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Hernán Arranz (Monte Hermoso) con un diferencial de +8,6%, en primer lugar; seguido por José Nobre Ferreira (Guaminí) con +7,1%; y en tercer lugar Pablo Gárate (Tres Arroyos) con +5,2%. Cuarto figura el dorreguense Juan Chalde, con +4,9%.

En referencia a la variación respecto del mes anterior, el alcalde que más creció en la sexta sección fue Ricardo Moccero (Coronel Suárez) con una suba de +5,3%, mientras que el que más cayó fue Diego Reyes (Puan) con una baja de -5,1%.

17-04-26