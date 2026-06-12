Marisol fortalece su oferta turística con una jornada de capacitación

Se realizó en Marisol una capacitación sobre “Atención al Cliente”, destinada a prestadores turísticos de la localidad.

La actividad fue organizada por el Área de Turismo municipal, en conjunto con la Asociación Hotelera y Gastronómica de Bahía Blanca (AHG), con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios locales y potenciar el desarrollo turístico de la región.

La jornada contó con una importante participación de comerciantes, prestadores de alojamiento y representantes del sector gastronómico, tanto de Marisol como de Coronel Dorrego.

Durante la capacitación se abordaron aspectos fundamentales para optimizar la experiencia de los visitantes, entre ellos la atención al cliente, la resolución de conflictos y la importancia de brindar un servicio de excelencia como valor agregado para destinos turísticos en crecimiento como Marisol.

Por otra parte, la licenciada Luciana Álvarez, en representación del Área de Turismo de Coronel Dorrego, informó que se encuentra abierta la inscripción para una segunda capacitación denominada “Nuevas tendencias en gastronomía: ideas para renovar el menú”.

La propuesta se desarrollará el próximo 25 de junio en las instalaciones de la Oficina de Turismo Municipal y está dirigida a emprendedores, comerciantes y prestadores vinculados al sector gastronómico.

Los interesados podrán inscribirse comunicándose al WhatsApp 2921 401222. (12-06-26).