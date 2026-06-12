La Región

Marisol fortalece su oferta turística con una jornada de capacitación

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Se realizó en Marisol una capacitación sobre “Atención al Cliente”, destinada a prestadores turísticos de la localidad.

La actividad fue organizada por el Área de Turismo municipal, en conjunto con la Asociación Hotelera y Gastronómica de Bahía Blanca (AHG), con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios locales y potenciar el desarrollo turístico de la región.

La jornada contó con una importante participación de comerciantes, prestadores de alojamiento y representantes del sector gastronómico, tanto de Marisol como de Coronel Dorrego.

Durante la capacitación se abordaron aspectos fundamentales para optimizar la experiencia de los visitantes, entre ellos la atención al cliente, la resolución de conflictos y la importancia de brindar un servicio de excelencia como valor agregado para destinos turísticos en crecimiento como Marisol.

Por otra parte, la licenciada Luciana Álvarez, en representación del Área de Turismo de Coronel Dorrego, informó que se encuentra abierta la inscripción para una segunda capacitación denominada “Nuevas tendencias en gastronomía: ideas para renovar el menú”.

La propuesta se desarrollará el próximo 25 de junio en las instalaciones de la Oficina de Turismo Municipal y está dirigida a emprendedores, comerciantes y prestadores vinculados al sector gastronómico.

Los interesados podrán inscribirse comunicándose al WhatsApp 2921 401222. (12-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Desde el Senado bonaerense impulsan una Ley para fortalecer el financiamiento de los Bomberos Voluntarios y suma el respaldo de concejales de la Provincia

El Comité de Crisis de Monte Hermoso avanza en la búsqueda de asesoramiento técnico para la reconstrucción del frente costero

Declaran de Interés Municipal el 94° aniversario del Centro Social Valenciano de San Román

Anuncian un nuevo taller de compostaje en Oriente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior