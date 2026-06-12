Convocan a una campaña de donación de sangre para este martes en el cuartel de bomberos

Nuestra comunidad tendrá la oportunidad de participar en una campaña de donación de sangre el martes 16 de junio, de 9 a 15, en el Cuartel de Bomberos, ubicado en Italia 555.

La convocatoria destaca la importancia de donar sangre para salvar vidas y recuerda que una decisión tomada hoy puede representar la esperanza de mañana para quienes necesitan una transfusión.

Podrán donar todas las personas de 16 a 65 años que pesen más de 50 kilogramos, se encuentren en buen estado de salud, no cursen enfermedades ni tomen antibióticos.

Además, será necesario haber descansado al menos seis horas, realizar un desayuno liviano sin lácteos ni grasas, no consumir alcohol durante las 12 horas previas y presentar el DNI.

Quienes deseen formar parte de la campaña podrán inscribirse o solicitar información al teléfono 2914236493.

La actividad cuenta con la organización de 4º del Instituto Secundario Maestro Lequerica bajo el lema: “Donar sangre es donar vida”. (12-06-26).