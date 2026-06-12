La ciudad

Convocan a una campaña de donación de sangre para este martes en el cuartel de bomberos

Será de 9 a 15, con la organización de 4º del Instituto Secundario Maestro Lequerica.

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Nuestra comunidad tendrá la oportunidad de participar en una campaña de donación de sangre el martes 16 de junio, de 9 a 15, en el Cuartel de Bomberos, ubicado en Italia 555.

La convocatoria destaca la importancia de donar sangre para salvar vidas y recuerda que una decisión tomada hoy puede representar la esperanza de mañana para quienes necesitan una transfusión.

Podrán donar todas las personas de 16 a 65 años que pesen más de 50 kilogramos, se encuentren en buen estado de salud, no cursen enfermedades ni tomen antibióticos.

Además, será necesario haber descansado al menos seis horas, realizar un desayuno liviano sin lácteos ni grasas, no consumir alcohol durante las 12 horas previas y presentar el DNI.

Quienes deseen formar parte de la campaña podrán inscribirse o solicitar información al teléfono 2914236493.

La actividad cuenta con la organización de 4º del Instituto Secundario Maestro Lequerica bajo el lema: “Donar sangre es donar vida”. (12-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Se desarrolla en Coronel Dorrego el 22º Foro de Jefes de Compras Municipales

El espejismo de la popularidad digital

(Entrevista en LA DORREGO) “Era abandono”: la nueva conducción trabaja para reabrir la Biblioteca Popular

Dorrego será sede este viernes del Foro de Jefes de Compras de la Provincia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior