Monte Hermoso: ante la presencia de lobos marinos en la costa, recuerdan las medidas preventivas vigentes

La Dirección de Bromatología de Monte Hermoso informó que, ante la presencia de lobos marinos en la costa, resulta fundamental respetar las medidas preventivas establecidas por el protocolo sanitario vigente.

Desde el área municipal señalaron que, si bien hasta el momento no se han confirmado casos de influenza aviar en aves ni en mamíferos marinos de la zona, es necesario mantener una actitud de precaución para resguardar la salud pública y el bienestar de los animales.

En este sentido, se recomienda no acercarse ni tocar a los ejemplares bajo ninguna circunstancia. Además, solicitaron a vecinos y visitantes evitar que perros u otros animales de compañía se aproximen o mantengan contacto con los lobos marinos que puedan encontrarse descansando sobre la playa.

Las autoridades recordaron que estos animales suelen utilizar distintos sectores de la costa para recuperarse, descansar o amamantar a sus crías, por lo que su presencia no necesariamente implica una situación de riesgo o emergencia.

Desde Bromatología insistieron en la importancia de observarlos a distancia y respetar su espacio natural, contribuyendo así a su protección y evitando posibles inconvenientes sanitarios. (12-06-26).