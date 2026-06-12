Habilitan un número de WhatsApp para reportar a conductores que cometan infracciones

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó este viernes el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta digital que permitirá a cualquier persona informar hechos de violencia vial o maniobras peligrosas en la vía pública a través de WhatsApp.

El mecanismo ya se encuentra disponible en todo el país y funcionará mediante el número 11-2787-0000, al que podrán enviarse fotos, videos y datos del episodio denunciado.

Según informó el organismo, los reportes serán analizados por equipos técnicos de la ANSV y, de acuerdo con la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

La iniciativa busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de fiscalización a partir de evidencia digital aportada por la ciudadanía. El objetivo es actuar frente a situaciones que muchas veces ocurren fuera de los operativos tradicionales.

Entre las conductas que podrán reportarse figuran el alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo, uso de celulares mientras se maneja, patentes adulteradas y episodios de violencia vial.

Para realizar una denuncia será necesario enviar material audiovisual del hecho, que la patente del vehículo sea visible, informar el lugar, la fecha y la hora aproximada, y completar un breve formulario.

Desde la ANSV aclararon que el material deberá ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por la persona que conduce un vehículo.

Cada reporte será evaluado junto con las pruebas aportadas. La presentación de una denuncia no implicará automáticamente una sanción, sino que será analizada conforme a la normativa vigente y a las competencias del organismo.

El sistema fue incorporado durante la Semana de la Seguridad Vial y forma parte de una estrategia de modernización de los mecanismos de control y prevención, con el foco puesto en reducir situaciones de riesgo en rutas y calles del país. (12-06-26).