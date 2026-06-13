Graciela San Román fue seleccionada para representar a Coronel Dorrego y Bahía Blanca en el Encuentro de Ceramistas Barro Calchaquí 2026

La artista visual y ceramista Graciela San Román presentó una nota al Concejo Deliberante para solicitar una colaboración económica que le permita participar del Encuentro Nacional Barro Calchaquí 2026, que se realizará durante julio en la provincia de Salta.

En su presentación, San Román informó que fue seleccionada, tras un proceso que incluyó a numerosos postulantes de Argentina y Latinoamérica, como una de las ceramistas argentinas que integrarán este encuentro. Señaló, además, que su postulación fue realizada en representación de Bahía Blanca y Coronel Dorrego, ciudades donde desarrolla su vida y su actividad artística.

La artista indicó que, además de exhibir su trabajo, ofrecerá una charla sobre las luchas gremiales de los obreros ceramistas durante la dictadura. Consideró que su participación en un evento de relevancia internacional representa una oportunidad para difundir la identidad cultural del distrito.

En la nota también destacó que el Municipio de Bahía Blanca ya expresó su apoyo mediante un subsidio del Fondo Municipal de las Artes otorgado al colectivo Trama de Fuegos, del cual forma parte.

Como contraprestación al respaldo solicitado, San Román propuso realizar a su regreso una charla abierta o un taller gratuito en un espacio cultural de nuestra ciudad, con el objetivo de compartir experiencias, técnicas y conocimientos adquiridos durante las jornadas de trabajo desarrolladas en el noroeste argentino.

El perdido de la artista fue girado a comisiones internas. (13-06-26).